Wildberries отказал в продаже: покупатели больше не увидят любимой продукции

Решение суда заставило онлайн-магазин Wildberries отказаться от продажи ряда товаров.
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Уже с 1 декабря клиенты маркетплейса не обнаружат на его виртуальных полках любимую продукцию.
Впрочем, речь не идет о массовой торговле, на которую был повальный интерес. Wildberries отказывается всего лишь от биологически-активных добавок, витаминных комплексов, растительных чаев и других продуктов, которые содержали сушеные грибы мухоморы.
Судебное решение было вынесено после соответствующей проверки Роспотребнадзора. Не исключено, что на маркетплейс пожаловался кто-то из потребителей.
Источник: akket.com.