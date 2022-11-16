Еще можно успеть! В Минфине высказались об окончании льготной ипотеки до 31 декабря

Замминистра финансов Алексей Моисеев прокомментировал окончание программы льготной ипотеки на новостройки под 7%. Эксперт отметил, что в Минфине не видят необходимости новых мер по поддержке первичного рынка жилья.
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«Мы исходим из того, что программа будет закончена до 31 декабря», — процитировал специалиста ТАСС.
Напомним, сейчас в России действуют несколько федеральных льготных госпрограмм для приобретения жилья в кредит. Все граждане могут подать заявку на льготную ипотеку на новостройки под 7% годовых.
Для отдельных категорий россиян предусмотрены еще более низкие ставки (семейная ипотека под 6%, сельская ипотека под 3%, дальневосточная ипотека под 2% и льготная ипотека для IT-специалистов под 5%).