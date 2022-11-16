Еще можно успеть! В Минфине высказались об окончании льготной ипотеки до 31 декабря

Напомним, сейчас в России действуют несколько федеральных льготных госпрограмм для приобретения жилья в кредит. Все граждане могут подать заявку на льготную ипотеку на новостройки под 7% годовых.

Для отдельных категорий россиян предусмотрены еще более низкие ставки (семейная ипотека под 6%, сельская ипотека под 3%, дальневосточная ипотека под 2% и льготная ипотека для IT-специалистов под 5%).