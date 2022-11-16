Можно смело брать! В Роскачестве назвали лучший творог, продающийся в любом «Магните»

Специалисты Роскачества исследовали творог с жирностью 9%. Эксперты проводили опыты трижды (первый раз осенью 2017 года). За время исследований были проверены товары 92-х торговых марок.
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Лучшие результаты показали продукты брендов «Амка», «Коровка из Кореновки», «Рузский», «Томмолоко», President, «Агрокомплекс», «Белый город», «Брест Литовский», «Вожгалы», «Вологжанка», «Вятушка», «Заливные луга», «Красногорский», «Кубанская буренка», Молочный комбинат «Ставропольский», «Першинский», «Славмо» и «Томское молоко».
Творог этих производителей оказался полностью безопасным и полезным, с достаточным количеством влаги, белков и жиров. Он был приготовлен из качественного молока, не содержал красителей, консервантов, растительных жиров, крахмала, сои и ГМИ.