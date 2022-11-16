Где недорого отдохнуть у моря в конце ноября

Ноябрь в России – пожалуй, самый депрессивный месяц. Многие стараются уехать в теплые края, чтобы дождаться хотя бы предновогоднего декабря. Выбор стран для отдыха сейчас не слишком велик, но он все же имеется.

И в числе лидеров – Египет. Стоимость путевки в эту страну на двоих на 10 дней стартует от 71 тысячи рублей, с питанием по системе «все включено». Несколько дороже обойдется путешествие в Объединенные Арабские Эмираты – порядка 100 тысяч рублей.

Еще дороже – Таиланд: 150-200 тысяч. Примерно в такую же сумму оценивают эксперты отдых на Кубе, на Мальдивах и в Венесуэле.

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Пожалуй, самым бюджетным направлением в конце ноября остается Турция: например, отдохнуть в Анталии доступно за 69 тысяч рублей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Ассоциацию Туроператоров (АТОР).