Каждая пятая компания в России отказалась от новогоднего корпоратива

Каждая пятая российская компания отказалась от новогоднего корпоратива в 2022 году. Это показал опрос представителей тысячи фирм и предприятий из всех округов страны, проведенный в октябре-ноябре сервисом по поиску работы SuperJob.
Результаты следующие.
24% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе компании.
19% планируют устроить новогоднюю вечеринку в ресторане.
2% соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом.
При этом 11% компаний отказались от корпоративов из-за сложной экономической ситуации текущего года.
Еще в 10% фирм вообще не принято устраивать праздничный корпоратив.
А в каждой третьей компании еще не определились, как будут отмечать Новый год.
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Добавим, что в опросе участвовали 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций из 289 населенных пунктов России.