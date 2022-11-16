Каждая пятая компания в России отказалась от новогоднего корпоратива

Каждая пятая российская компания отказалась от новогоднего корпоратива в 2022 году. Это показал опрос представителей тысячи фирм и предприятий из всех округов страны, проведенный в октябре-ноябре сервисом по поиску работы SuperJob.

Результаты следующие.

24% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе компании.

19% планируют устроить новогоднюю вечеринку в ресторане.

2% соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом.