Каждая пятая компания в России отказалась от новогоднего корпоратива

Корпоратив

А чем вас угощают на корпоративе? Фото: Global Look Press

А в каждой третьей фирме еще не определились, как будут отмечать главный зимний праздник.

Каждая пятая российская компания отказалась от новогоднего корпоратива в 2022 году. Это показал опрос представителей тысячи фирм и предприятий из всех округов страны, проведенный в октябре-ноябре сервисом по поиску работы SuperJob.

Результаты следующие.

24% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе компании.

19% планируют устроить новогоднюю вечеринку в ресторане.

2% соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом.

При этом 11% компаний отказались от корпоративов из-за сложной экономической ситуации текущего года.

Еще в 10% фирм вообще не принято устраивать праздничный корпоратив.

А в каждой третьей компании еще не определились, как будут отмечать Новый год.

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Добавим, что в опросе участвовали 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций из 289 населенных пунктов России.

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