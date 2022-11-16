Не только колбаса и шоколад «Аленка»: продукты, которые нас убивают

Андреем Карауловым, известным журналистом, заинтересовалась полиция Сингапура – после того, как он привез в эту страну на экспертизу колбасу российского производства. Оказалось, что колбаса является особо опасным для здоровья продуктом.

Полицейский принялся строго спрашивать: где он взял этот продукт? И с трудом поверил, что ТАКОЕ делают для людей…

Не менее вредными оказались и другие популярные продовольственные товары из нашей страны. Например, шоколад «Аленка», как выяснилось, – всего на 15% настоящий, все остальное – низкокачественный пальмовый жир. В исследованиях принял участие доктор медицинских наук Дмитрий Еделев – и пришел в ужас.