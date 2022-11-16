Сделайте это, иначе лишитесь прав! Водителям напомнили о важном правиле ГИБДД

Россиянам напомнили о важном правиле, которое должен начать соблюдать каждый автолюбитель уже в самые ближайшие дни. Если проигнорировать его, можно лишиться водительских прав на срок от месяца.

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По информации PRIMPRESS, речь идет о наказании, которое станет актуальным на фоне выпадения снега. По прогнозам синоптиков, снегопады в центральной части России начнутся с 17 ноября, поэтому водителям стоит прислушаться к словам экспертов.

Лишиться прав могут те автолюбители, которые не смотрят на состояние госномера машины перед поездкой. Попадание снега на регистрационный знак сотрудники ГИБДД могут расценить как целенаправленное сокрытие его от идентификации. Доказать обратное будет крайне сложно.