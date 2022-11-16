Обалдеете от «сюрприза»! Wildberries стал списывать деньги с клиентов, которые не покупали товар

Маркетплейс Wildberries немало удивил своих постоянных покупателей, начав брать с них деньги за товар, который они не покупали.

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Теперь онлайн-магазин снимает со счетов своих клиентов по 100-150 рублей за отказ купить выбранную продукцию. Те, кто привыкли примерять несколько нарядов и выбирать тот, что подошел по размеру, остались очень разочарованы. Ведь теперь совсем невыгодно приобретать недорогую одежду.

Если за каждое неподошедшее наименование отстегнуть по 100 рублей, то пропадает весь смысл онлайн-заказа - проще сходить в обычный магазин и выбрать то, что можно пощупать и разглядеть со всех сторон бесплатно.

Wildberries объясняет свой поступок тем, что площадке необходимо компенсировать транспортные расходы. Однако конкуренты маркетплейса не идут на этот шаг и по-прежнему доставляют свою продукцию бесплатно.