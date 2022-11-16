10 831 рубль получат пенсионеры на карту: нужен стаж не менее 15 лет

Пенсионный фонд России сообщил приятную новость для пенсионеров определенной категории - некоторым гражданам положена хорошая надбавка к основным выплатам. Деньги можно будет получить уже в ноябре.

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На банковскую карту пенсионеры, которые имеют трудовой стаж от 15 лет в районах Крайнего Севера могут получить 10 831 рубль

«Однако важно, чтобы у мужчин был общий трудовой стаж не менее 25 лет, а у женщин не менее 20 лет», – уточнили в Пенсионном фонде России.

Эти деньги пенсионеры получают с 3 по 25 число.

Источник: pfr.gov.ru.