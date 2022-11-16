Получат семьи с детьми: в правительстве сообщили о новой денежной выплате в 2023 году 

Владимир Путин заявил, что в 2023 году необходимо запустить единое пособие для нуждающихся семей с детьми.
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Оно объединит в себе сразу несколько выплат, облегчив их получение для граждан. Также эти деньги должны помочь в решении проблемы бедности в России.
Универсальное пособие для семей с невысокими доходами призвано соединить в себе выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, а также ряд других пособий.
Президент не исключил, что на первоначальном этапе возможны какие-то шероховатости, однако их необходимо устранить и сделать получение выплат для людей максимально простым и понятным.
Источник: ТАСС.