Получат семьи с детьми: в правительстве сообщили о новой денежной выплате в 2023 году 

Оно объединит в себе сразу несколько выплат, облегчив их получение для граждан. Также эти деньги должны помочь в решении проблемы бедности в России.

Универсальное пособие для семей с невысокими доходами призвано соединить в себе выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, а также ряд других пособий.

Президент не исключил, что на первоначальном этапе возможны какие-то шероховатости, однако их необходимо устранить и сделать получение выплат для людей максимально простым и понятным.

Источник: ТАСС.