Правительство вынесло вердикт по индексации пенсии работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры будут получать прежние выплаты.

Работающие пенсионеры будут получать прежние выплаты. Фото: Global Look Press

Депутаты предлагали повысить им выплаты вслед за неработающими пенсионерами.

В 2023 году в России проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам, однако трудящихся представителей этой категории граждан решили оставить без повышения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Некоторые партийцы и депутаты Госдумы высказались против такого решения и предложили не ущемлять права работающих пенсионеров. В частности, фракция ЛДПР в Государственной думе за подписью лидера партии Леонидом Слуцким направила в правительство проект закона об индексации пенсии работающих пенсионеров, а также исключении потолка в начислении баллов.

В настоящий момент стал известен вердикт правительства на предложенный документ. Увы, многих он разочарует, поскольку имеет отрицательный характер.

«Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования», - ответил на инициативу заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Источник: Pensnews.ru.

Читайте также