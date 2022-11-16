Правительство вынесло вердикт по индексации пенсии работающих пенсионеров

Некоторые партийцы и депутаты Госдумы высказались против такого решения и предложили не ущемлять права работающих пенсионеров. В частности, фракция ЛДПР в Государственной думе за подписью лидера партии Леонидом Слуцким направила в правительство проект закона об индексации пенсии работающих пенсионеров, а также исключении потолка в начислении баллов.

В настоящий момент стал известен вердикт правительства на предложенный документ. Увы, многих он разочарует, поскольку имеет отрицательный характер.

«Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования», - ответил на инициативу заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Источник: Pensnews.ru.