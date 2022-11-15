Россиянам предсказали колоссальное повышение цен на отдых в Турции на 35–50 процентов

В последнее время россиянам еще сложнее путешествовать. Добраться до некоторых стран стало непросто из-за закрытого неба над Европой. Также поменялись правила по выдаче шенгенских виз. Некоторые страны уже предъявили свои требования к выдаче визы. Так, визовые центры Италии с 15 ноября перестанут принимать пятилетние российские паспорта.
Многие россияне находят свои способы отдохнуть. Есть много мест за границей и в России, где готовятся к горнолыжному сезону. А недавно появились скидки на туры в Турцию. Однако эксперты сообщают, что стоимость поездок на турецкие курорты скоро колоссально вырастут.
Стоимость проживания в турецких отелях в летнем сезоне 2023 года увеличится на 35–50 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
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Менеджер по продажам отеля Seven Seas Gravel Select Гюнай Шабан отметил, что рост цен неизбежен. По его словам, затраты в гостиничном секторе за последнее время сильно выросли.
«Подорожало все — от помидоров до электроэнергии. Некоторые отельеры в пятизвездочном сегменте, и мы в их числе, не хотят, но вынуждены будут повысить цены в летнем сезоне на 50 процентов», — рассказал Шабан.
При этом специалист исключила возможное негативное влияние увеличения стоимости проживания в отелях на желание российских туристов отдыхать в Турции, пишет Lenta.