Нужно увлажнять: врач рассказала об особенном уходе за волосами в осенний период

Осенью с наступлением холодов у некоторых людей начинается выпадение волос. Врачи связывают это чаще всего с тем, что летом кожа головы могла пересушиться на солнце, если человек часто ходил без головного убора. Врач-трихолог Юлия Маркова рассказала, что делать с сезонным выпадением волос.

«Будет недурным подключить наружные косметические средства, чаще всего из аптеки, для улучшения микроциркуляции, содержащие витамины и так далее. Тоже самое касается приема поливитаминов», - рассказала специалист в интервью для портала «А теперь внимание!».