Нужно увлажнять: врач рассказала об особенном уходе за волосами в осенний период

Осенью с наступлением холодов у некоторых людей начинается выпадение волос. Врачи связывают это чаще всего с тем, что летом кожа головы могла пересушиться на солнце, если человек часто ходил без головного убора. Врач-трихолог Юлия Маркова рассказала, что делать с сезонным выпадением волос.
«Будет недурным подключить наружные косметические средства, чаще всего из аптеки, для улучшения микроциркуляции, содержащие витамины и так далее. Тоже самое касается приема поливитаминов», - рассказала специалист в интервью для портала «А теперь внимание!».
По словам Марковой, в том случае, если биохимический анализ крови не показал никаких отклонений, и не наблюдается дефицитов, то тогда можно пропить поливитаминные комплексы.
«Плюс, дополнительное увлажнение, потому что начинается сезон отопления и волосы высыхают. Соответственно, можно взять несмываемый спрей, который предотвращает потерю влаги в волосах», - посоветовала Маркова.
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