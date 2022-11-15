Домашние будут уплетать за обе щеки: названы три простых секрета вкусного оливье

Салат оливье - одно из самых главных украшений новогоднего стола. Каждый год в преддверии праздника хозяйки задумываются, как сделать его еще вкуснее. Итак, три совсем не хитрых секрета вкусного блюда раскрыл портал «Белновости».

Во-первых, можно мелко нарезать ингредиенты. Кулинары давно сделали вывод: чем мельче будут колбаса, картофель и яйца, тем вкуснее получится салат.

Кроме этого, консервированный зеленый горошек желательно откинуть на ситечко, чтобы избавиться от лишней жидкости, которая может испортить вкус легендарного новогоднего салата.

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Не нужно сразу же заправлять оливье майонезом. Важно, чтобы блюдо сначала «настоялось» в холодильнике без соуса, а заправку добавить уже непосредственно перед употреблением. Так, салат будет иметь более яркий вкус и более нежную консистенцию.