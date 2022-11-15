«Очевидный признак зимы»: жителей Москвы предупредили о первой метели

В Москве в четверг, 17 ноября, ожидается первая метель в этом сезоне. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная с четверга, в Москве и области будет выпадать снег, он будет усиливаться и, самое главное, будет продолжительным. Ветер усилится до 15 метров в секунду, ожидается первая метель», — предупредил москвичей синоптик, передает РИА Новости.

По его словам, метель является уже очевидным признаком наступающей зимы.