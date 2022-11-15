Продается в любом «Магните»! В Роскачестве назвали лучшее сгущенное молоко

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

В лидеры выбились несколько товаров.

Роскачество провело исследование сгущенного молока. Для этого специалисты закупили товары 28 торговых марок и тщательно проверили их по ряду критериев.

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Ни в одном из образцов не нашли антибиотиков, радионуклидов, тяжелых металлов и афлатоксинов. Однако на Знак качества смогли претендовать только продукты двух торговых марок: «Ирбитское» и «Алексеевское».

Эта сгущенка оказалась полностью безопасной. В ней не нашли растительных жиров и белков, а также консервантов, синтетических красителей, сахарозаменителей, подсластителей и загустителей. 

Экспертов полностью устроили вкус, запах, консистенция, состав и свежесть данных продуктов.

Также высокие оценки специалистов получили товары торговых марок: «Люблинское», «ДЕПовское», Globus, «Рогачевъ» и «Вологодские молочные продукты».

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