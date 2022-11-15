Аренда квартиры в Москве: в 2022 году цены на однушки снизились на 18%

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске и некоторых других крупных городах России цены на арендное жилье в 2022 году значительно снизились.

По данным федеральной компании «Этажи», по сравнению с ноябрем прошлого года, средние ставки однокомнатных квартир в Москве снизились на 18,2%, двухкомнатных — на 8,5%, в Санкт-Петербурге — на 11,9% и 6,3% соответственно. Однушки в Казани стали дешевле на 5,3%, в Красноярске — на 2,9%.

Как рассказал «Известиям» эксперт по аренде жилой недвижимости «Этажей» Андрей Сердюк, основная причина таких изменений — низкий спрос и активно растущий объем предложения. В частности, квартиры в аренду выставили граждане, покинувшие страну, а также передумавшие продавать жилье во время кризиса.

В сложившейся ситуации арендодатели идут на разные уступки: разрешают снимать квартиру с детьми или животными, становятся менее требовательными к национальности жильцов и так далее.