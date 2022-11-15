«Снежная и морозная»: метеоролог посоветовал жителям Москвы не ждать европейской зимы

В Москве в этом году не стоит ожидать мягкой европейской зимы. Об этом рассказал метеоролог Александр Ильин. По его словам, в Европе исторически сложился другой климат, который сильно отличается от центральной части России.

«В Европе много морей и океанов, которые делают климат более мягким. К нам это отношения не имеет. И чем мы больше продвигаемся вглубь европейской территории России, например, к Уралу и Дальнему Востоку, тем больший «минус» отслеживается», - объяснил специалист.

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При этом метеоролог напомнил, что в Москве европейские зимы бывают, но только короткими периодами. И воспринимаются они как аномалия. По мнению Александра Ильина, зима в этот раз обязательно будет снежной и морозной, что исключает шанс на оттепель.