Соблюдайте безопасность: Дептранс посоветовал москвичам отказаться от поездок на машинах из-за снегопада

Снегопад

Снегопад. Фото: Global Look Press

Жителей столицы призвали пересесть на общественный транспорт.

Дептранс попросил москвичей отказаться от поездок на машинах в часы пик из-за ухудшения погоды в городе. Напомним, на город надвигается сильный снегопад, наступает так называемая метеорологическая зима.

В часы пик специалисты рекомендовали автомобилистам пользоваться городским транспортом или отложить поездки на более позднее время. Также Дептранс посоветовал в самые ближайшие дни поменять летнюю резину на зимнюю.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Езда в холодное время на летней резине опасна для вас и окружающих. Не рискуйте и «переобувайтесь», а еще лучше - пользуйтесь городским транспортом», - заключили специалисты.

 

Накануне синоптик Евгений Тишковец рассказал, что с завтрашнего дня, 15 ноября, в Москве наступит метеорологическая зима. Так называется явление, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений. 

Читайте также