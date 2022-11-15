Соблюдайте безопасность: Дептранс посоветовал москвичам отказаться от поездок на машинах из-за снегопада

Дептранс попросил москвичей отказаться от поездок на машинах в часы пик из-за ухудшения погоды в городе. Напомним, на город надвигается сильный снегопад, наступает так называемая метеорологическая зима.

В часы пик специалисты рекомендовали автомобилистам пользоваться городским транспортом или отложить поездки на более позднее время. Также Дептранс посоветовал в самые ближайшие дни поменять летнюю резину на зимнюю.

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