Соблюдайте безопасность: Дептранс посоветовал москвичам отказаться от поездок на машинах из-за снегопада

Дептранс попросил москвичей отказаться от поездок на машинах в часы пик из-за ухудшения погоды в городе. Напомним, на город надвигается сильный снегопад, наступает так называемая метеорологическая зима.
В часы пик специалисты рекомендовали автомобилистам пользоваться городским транспортом или отложить поездки на более позднее время. Также Дептранс посоветовал в самые ближайшие дни поменять летнюю резину на зимнюю.
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«Езда в холодное время на летней резине опасна для вас и окружающих. Не рискуйте и «переобувайтесь», а еще лучше - пользуйтесь городским транспортом», - заключили специалисты.
Накануне синоптик Евгений Тишковец рассказал, что с завтрашнего дня, 15 ноября, в Москве наступит метеорологическая зима. Так называется явление, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений.