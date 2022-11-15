Напичкано растительными жирами! В Роскачестве назвали худшее сгущенное молоко

Роскачество провело исследование сгущенного молока. Для этого специалисты закупили товары 28 торговых марок и тщательно проверили их по ряду критериев.
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Часть продуктов не прошла лабораторные опыты и получила нулевые оценки. Например, в сгущенке «Главпродукт» были обнаружены растительные жиры, незаявленная сорбиновая кислота и пектин.
Специалистов также не устроили: степень очищения продукта, повышенная вязкость, цвет и пониженное содержание белка в сухом обезжиренном молочном остатке.
В список аутсайдеров с нулевыми баллами кроме «Главпродукта» попали товары «Лента» и «Тяжин».
Чуть более высокие оценки получила сгущенка брендов «Любимая классика» и «Белгородские молочные продукты». В них не было обнаружено растительных жиров.