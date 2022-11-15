Не берите, если не хотите отравиться! Россиян предупредили об опасном майонезе

Руководитель «Хрюши против» Светлана Васильева рассказала, на что следует обратить внимание при покупке майонеза. Она отметила, что этот продукт может храниться как в холодильнике, так и при комнатной температуре, однако срок годности при этом значительно отличается.

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«При температуре от +10 до +18, т.е. в зале, он может храниться порядка 45-90 дней. А вот в холодильнике при температуре от 0 до +10 — уже 90-180 суток. Этим не редко пользуются нечестные продавцы», — объяснила эксперт сайту «А теперь внимание!».

По словам Васильевой, некоторые сотрудники магазинов ставят майонез на видное место на полке, а через 45-90 дней перемещают в холодильник, где он может простоять еще столько же. В такой ситуации в камеру может попадать уже испорченный продукт.