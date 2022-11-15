С ноября на Wildberries начинают работать новые правила: больше не купите подделку или жалкую копию

Чтобы потребитель был уверен в том, что он покупает оригинальный продукт, Wildberries ввел верификацию товара. Уже с 11 ноября на площадке стали появляться галочки на продукции, которая прошла процедуру.

Планируется, что процесс верификации приобретет массовый масштаб и к концу года проверку пройдет около 25 млн товаров на Wildberries.