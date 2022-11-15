С ноября на Wildberries начинают работать новые правила: больше не купите подделку или жалкую копию

Маркетплейс Wildberries решил защитить своих покупателей от поддельных товаров, ведь нередко пользователи не могут отличить копию бренда от оригинала через экран. Тем более сейчас за возврат товара магазин стал брать 100-150 рублей (в зависимости от места доставки).
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Чтобы потребитель был уверен в том, что он покупает оригинальный продукт, Wildberries ввел верификацию товара. Уже с 11 ноября на площадке стали появляться галочки на продукции, которая прошла процедуру.
Планируется, что процесс верификации приобретет массовый масштаб и к концу года проверку пройдет около 25 млн товаров на Wildberries.