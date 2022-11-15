ООН сообщила, что численность людей на планете достигла 8 миллиардов

Для тех, кто все еще думает, что на планете Земля живет 6-7 миллиардов человек, сообщаем – по прогнозам ООН, 15 ноября размер человечества вырастет до 8 миллиардов!

«Если для роста численности населения мира с 7 до 8 миллиардов человек потребовалось 12 лет, то для достижения 9 миллиардов человек потребуется около 15 лет — до 2037 года, что свидетельствует о замедлении темпов роста численности населения мира в целом», - говорится на сайте Организации объединенных наций.

Ожидается, что наибольший прирост в ближайшие годы будет наблюдаться в Азии и Африке. Причем Индия «подвинет» на этом поприще перенаселенный Китай. А вот старушку-Европу ждет снижение численности населения.

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