На проводе Сбербанк: россиян массово лишают накоплений, пенсий и зарплат

Мошенник заверяет, что воришек пытаются найти, однако необходима помощь самого клиента. Для этого к потенциальному обманутому звонит второй преступник и представляется сотрудником Сбербанка, убеждая человека перевести свои средства на «безопасный счет».

Как только клиент Сбера это делает, с ним связь обрывается, а любые попытки вернуть деньги почти бесполезны, ведь пострадавший сам выводит свои кровные со счета.

Эксперты не рекомендуют делать опрометчивые финансовые шаги через телефон, лучше лишний раз убедиться в правильности своих действий и перезвонить для уточнения информации по контактному номеру банка, указанному на сайте организации.

Источник: akket.com.