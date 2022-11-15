Владельцев жилья теперь смогут оштрафовать на 5 тысяч рублей: причина – смешная

В России ожидаются массовые проверки владельцев жилья. В ходе проведения мобилизации было выявлено, что многие граждане проживают без прописки. Это решили исправить на территории РФ, поскольку без регистрации разрешается жить не более одного месяца.
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Собственники квартир теперь могут схлопотать штраф от 2 до 5 тысяч рублей просто из-за доброты душевной, например, приютив у себя дома родственника или друга, который несколько задержался у них.
Отмечается, что регистрация может быть как постоянной, так и временной – просто с выдачей справки в паспортном столе. Эта процедура несложная и занимает всего несколько минут.
Источник: akket.com.