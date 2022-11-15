Гречка, подвинься: названа суперполезная крупа

Лидером полезности и питательности на столе всегда считалась гречневая крупа. Именно ее первой вводят в качестве прикорма младенцам, она богата микроэлементами, гипоаллергенна. Но сейчас названа еще одна крупа, которую, считают врачи, необходимо иметь в рационе обязательно. Она легко составит конкуренцию гречке.

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Речь идет о манке. Эта крупа переваривается в нижнем отделе кишечника, поэтому полезна при заболеваниях желудка и кишечника. Завтрак с манной кашей позволяет быстро насытиться, при этом не появляется чувство тяжести. В период недомогания она будет просто незаменима, уверяют врачи. Но, как и во всем остальном, в употреблении манки нужно знать меру. В ней содержится фитин, избыток которого в организме мешает усваиваться витамину Д, пишет сайт kp.ru.