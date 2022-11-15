Wildberries стал брать деньги за «воздух» - спишут при любом раскладе

Wildberries

Wildberries. Фото: Global Look Press

Раньше покупатели платили исключительно за купленные товары.

Клиенты Wildberries с удивлением узнали, что теперь с них берут деньги не только за купленные товары, но и за те, что не подошли.

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То есть теперь покупателям нужно на 100% угадать по картинке, насколько одежда или обувь хорошо сидят и подходят ко внешности. Какие качества имеет тот или иной продукт.

Согласитесь, далеко не каждый человек обладает таким талантом, достойным уровня экстрасенса.

И если вас не удовлетворило качество продукции маркетплейса или купленная куртка оказалась тесноватой (часто одежда просто маломерит), и вы захотели вернуть в онлайн-магазин ненужное, с вашего счета снимут от 100 до 150 рублей (в зависимости от того, где вы живете). При этом, если вы находитесь в глубинке, стоимость за отказ будет выше.

Отметим, что другие маркетплейсы пока обходятся без этой меры и по-прежнему позволяют своим покупателям брать вещи с примеркой и возвратом.

Источник: akket.com.

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