«Цугцванг»: Володина рассказала о пугающей неизбежности в ближайшие две недели

Многие люди были уверены, что коридор затмений в октябре-ноябре – самое кульминационное по напряжению в обществе время. Однако, завершение астрономических явлений не означает прекращение непростого периода. С этим выступила Василиса Володина, астролог и телеведущая.

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Звездочет дала прогноз на ближайшие две недели. Именно столько времени, по ее словам, нужно подождать, когда все прояснится.

«Ситуацию, которая сейчас сложилась, назовем цугцванг. Тут какой шаг ни сделай, любые последствия ведут либо к ухудшению, либо к «все очень сложно». К сожалению, в сторону какого-то долгожданного просвета и гармонизации происходящего еще не повернули», - охарактеризовала обстоятельства Володина в интервью сайту Woman.

В этот период Володина рекомендует быть сдержаннее, не реагировать остро на внешние раздражители. Лучше сосредоточиться на своем внутреннем мире и семейном окружении.