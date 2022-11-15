Стало известно, какие выплаты положены за звание «Мать-героиня»

Были названы условия для получения материальной помощи родительницам, у которых есть статус «Мать-героиня».

Почетное звание в РФ может получить женщина, которая родила и воспитывает десять и более детей. При этом речь идет и об усыновленных наследниках.

При получении награды проверяют, исполнился ли год самому младшему ребенку, а также отсутствие детских смертей на момент подачи заявления.