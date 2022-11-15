Стало известно, какие выплаты положены за звание «Мать-героиня»

Были названы условия для получения материальной помощи родительницам, у которых есть статус «Мать-героиня».
Почетное звание в РФ может получить женщина, которая родила и воспитывает десять и более детей. При этом речь идет и об усыновленных наследниках.
При получении награды проверяют, исполнился ли год самому младшему ребенку, а также отсутствие детских смертей на момент подачи заявления.
«Впрочем, есть исключения. Награду могут получить матери, чьи дети погибли или пропали без вести при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, при защите Родины, либо скончались от трудового увечья или профессионального заболевания», – говорится в указе.
За звание государство выдает крупную сумму, если были соблюдены все условия документа.
«За рождение 10 и более детей женщины, помимо звания «Мать-героиня», получают знак особого отличия – одноименный орден из золота с бриллиантами. Также женщины, получившие статус матери-героини, получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей», – отметили в fedpress.ru.
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