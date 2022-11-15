«Могут возникнуть сложности»: специалист назвала минусы новых правил «Сбера»

Стало известно, что «Сбер» разрешил предпринимателям выдавать зарплату своим сотрудникам с помощью переводов по номеру телефона. К слову, такие правила могут усложнить жизнь бизнесменов.
Эксперт заявила, что пользы от нововведения нет. Более того, сотрудники могут неожиданно лишиться дохода.
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«У них могут возникнуть сложности при потере или смене телефонного номера. Также у некоторых операторов есть мера по блокировке номера телефона, если он какое-то время не был активен», – отметила бизнесвумен в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее юрист рассказал о правилах оплаты счетов за коммунальные услуги. Специалист посоветовал не торопиться оплачивать квитанции с крупными суммами.