Гостеприимно: в Петербурге намерены ввести с туристов дополнительный сбор

Эксперимент по внедрении курортного сбора завершается в конце года, но регионы, в которых он временно действовал, намерены хлопотать о продлении программы. Поскольку это неплохое подспорье для местного бюджета. И в программу захотел вступить Санкт-Петербург. Об этом стало известно накануне.

Курортный сбор предполагает дополнительную оплату туристом своего пребывания в размере 50 или 100 рублей в сутки. Как сообщает комитет по развитию туризма Петербурга, за полгода в городе на Неве побывали почти 4 млн гостей. В среднем каждый из них приносит в экономику города примерно около 36,5 тысячи рублей. И дополнительные 50 или 100 рублей не сильно ударят им по карману, но городу принесут дополнительный доход.