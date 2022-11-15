По недосмотру или специально: эксперт рассказал, что нужно проверить перед оплатой слишком большого счета от ЖКХ

Пользователей коммунальными услугами предупредили об обмане. Речь идет о неоправданно завышенных ценах.

Юрист порекомендовал запросить у исполнителей услуг информацию о правильности расчета размера платы за ЖКУ. В документе должны быть указаны размер и структура платежа. Заявление должны рассмотреть в течение трех дней.

Еще больше новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Если исполнитель по своей вине увеличил сумму платежа, он должен будет выплатить штраф в размере 50% от правильной оплаты. Об этом заявил юрист, ссылаясь на Правила оказания коммунальных услуг.