По недосмотру или специально: эксперт рассказал, что нужно проверить перед оплатой слишком большого счета от ЖКХ

Пользователей коммунальными услугами предупредили об обмане. Речь идет о неоправданно завышенных ценах.
Юрист порекомендовал запросить у исполнителей услуг информацию о правильности расчета размера платы за ЖКУ. В документе должны быть указаны размер и структура платежа. Заявление должны рассмотреть в течение трех дней.
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Если исполнитель по своей вине увеличил сумму платежа, он должен будет выплатить штраф в размере 50% от правильной оплаты. Об этом заявил юрист, ссылаясь на Правила оказания коммунальных услуг.
«По словам Аванесова, исключение составляют случаи, когда такое нарушение произошло по вине потребителя или устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем», – отметили в 1prime.ru.