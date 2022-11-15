«Тенденция характерна для всех стран»: «Руспродсоюз» объяснил рост цен на кофе

Рост цен на кофе соотнесли с неурожаем и трудностями в логистике.
Еще в сентябре мировые цены на кофе сорта «арабика» по отношению к тому же периоду прошлого года поднялись на 18,8%, на кофе «робуста» – на 6,6%.
«В 2022 году ввиду проблем с производством – неурожая, удорожания упаковки, удобрений, логистических сложностей и другое, – мы наблюдаем рост мировых цен на кофе. Эта тенденция характерна для всех стран», – заявил Леонов.
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«Дальнейшая динамика традиционно будет зависеть от балансов спроса и предложения на мировых рынках, биржевых цен и курса валют», – дополнил Дмитрий Леонов в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее посол Колумбии прокомментировал ситуацию с повышением цен на кофе.