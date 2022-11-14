День рождения с размахом: муж-бизнесмен Ольги Орловой устроил праздник в дорогом ресторане

Ольга Орлова

Ольга Орлова на дне рождения. Фото: соцсети

Беременная телеведущая отметила 45-й день рождения в ресторане высокой морской кухни La Maree.

Банкет Ольге Орловой в роскошном заведении столицы подарил ее муж. Так бизнесмен поздравил жену с 45-летием.

Самые востребованные звезды шоу-бизнеса пришли поздравить Орлову. Анна Седокова, Ксения Бородина, Наталья Варвина, Марина Юдашкина, Влад Лисовец, Влад Кадони и другие повеселись на дне рождения Ольги Орловой.

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Юбилей Орловой прошел в заведении, где ужин на 20 персон с алкоголем стоит 500 тысяч рублей. Отметили в kp.ru.

В январе Ольга и ее муж Валерий станут родителями во второй раз. И поэтому знаменитость впервые за долгое время не пила шампанское в свой день рождения. А мерцающее платье Орловой не скрыло животик беременной.

Напомним, ранее Полина Диброва устроила сюрприз для мужа в день его рождения.

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