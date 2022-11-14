День рождения с размахом: муж-бизнесмен Ольги Орловой устроил праздник в дорогом ресторане

В январе Ольга и ее муж Валерий станут родителями во второй раз. И поэтому знаменитость впервые за долгое время не пила шампанское в свой день рождения. А мерцающее платье Орловой не скрыло животик беременной.

Напомним, ранее Полина Диброва устроила сюрприз для мужа в день его рождения.