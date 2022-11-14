Это нужно знать! Популярная европейская страна изменила правила приема российских паспортов на визу

Загранпаспорт

Фото: Global Look Press

Визовые центры этой страны с 15 ноября перестанут принимать пятилетние российские паспорта.

В последнее время россиянам стало особенно сложно путешествовать. В некоторые страны без пересадок не добраться из-за закрытого небо над Европой. Также изменились правила выдачи шенгенских виз, которые теперь делают не меньше месяца. Однако недавно туры в Турцию стали продавать со скидками до 40%.

Многие россияне также готовятся к горнолыжному сезону. Добраться до отечественных горных склонов можно за приемлемую цену. А вот попасть на курорт в Италии теперь смогут не все. Итальянские визовые центры с 15 ноября изменили правила приема российских паспортов на визу. 

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Теперь там станут принимать к рассмотрению на визу только биометрические загранпаспорта россиян сроком на десять лет. Пятилетние загранпаспорта больше не принимаются.

«С 15 ноября 2022 года для граждан РФ к рассмотрению принимаются только биометрические загранпаспорта сроком на десять лет», — говорится в сообщении, передает Lenta.

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