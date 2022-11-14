Это нужно знать! Популярная европейская страна изменила правила приема российских паспортов на визу

Многие россияне также готовятся к горнолыжному сезону. Добраться до отечественных горных склонов можно за приемлемую цену. А вот попасть на курорт в Италии теперь смогут не все. Итальянские визовые центры с 15 ноября изменили правила приема российских паспортов на визу.

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