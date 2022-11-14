Уже с ноября: российские пенсионеры имеют право на выплату в размере почти 11 тысяч рублей

Примечательно, что российским пенсионерам напомнили, что с 3 ноября 2022 года пожилые граждане имеют право получить надбавку к пенсии. И им могут начислить сумму почти в 11 тысяч рублей.

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