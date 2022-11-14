Уже с ноября: российские пенсионеры имеют право на выплату в размере почти 11 тысяч рублей

В России несколько десятков миллионов пенсионеров. Для пожилых граждан есть множество льгот и выплат. Не так давно стало известно, что в 2023 году произойдет индексация пенсий. Ранее эксперт раскрыл минусы этой индексации, которая будет рекордной — 15% за год. А недавно также был определен размер прибавки на Новый год.
Примечательно, что российским пенсионерам напомнили, что с 3 ноября 2022 года пожилые граждане имеют право получить надбавку к пенсии. И им могут начислить сумму почти в 11 тысяч рублей.
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Эксперты подчеркнули, что на получение средств могут рассчитывать пенсионеры, у которых есть рабочий стаж на территориях Крайнего Севера или приравненных к ним. При этом сумма будет зависеть от размера фиксированной.
Отмечается, что пожилые граждане, чей рабочий стаж на территориях Крайнего Севера составляет не менее 15%, смогут получить доплату в сумме 10 830 рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета».