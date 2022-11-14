Раскрыты предварительные условия льготной ипотеки для новых регионов России

Во-первых, банки обеспокоены невозможностью проверки кредитных историй будущих клиентов. Во-вторых, может быть вариант с предоставлением кредитов на небольшую сумму под определенный размер первоначального взноса, который позволил бы сформировать хоть какое-то представление о платежеспособности клиента, а также под страхование жизни и иное обеспечение в виде, например, залога.

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Также на первом этапе банки с государственным участием могут взять на себя выполнение социальных функций.

«Цены на жилье будут соразмерны приграничным территориям — Курской, Белгородской, Ростовской областям», — прогнозирует председатель правления ГК «МонолитХолдинг» Гасан Архулаев.

Трехлетний план развития новых российских регионов будет утвержден до конца года, сообщает Минстрой.

«Склоняюсь к мысли, что это будет меньший пакет документов, ниже требования к уровню доходов, учитывая экономические реалии», — разъяснил соучредитель Центра независимой экспертизы собственности Кирилл Кулаков.

Отмечается, что возможно будет полная унификация, когда процентная ставка ипотечного кредита будет в рамках существующей программы, но требования к пакету документов будут сокращены, отметил эксперт, сообщает MK.ru.