Раскрыты предварительные условия льготной ипотеки для новых регионов России

В России покупку квартиры может позволить себе далеко не каждая семья. При этом существуют разные льготные ипотеки, в том числе для молодых и многодетных семей.
Теперь эксперты также активно обсуждают «нулевую» ипотеку, в которой есть свои подводные камни. При этом ставка по ипотеке не так давно выросла.
А теперь Банк России обсуждает тему предоставления финансовых услуг в отечественных банках по упрощенной процедуре для жителей новых регионов России. По мнению председателя Общероссийского профсоюза медиаторов Владимира Кузнецова жители ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей нужно новое жилье. Но пока есть нюансы.
Во-первых, банки обеспокоены невозможностью проверки кредитных историй будущих клиентов. Во-вторых, может быть вариант с предоставлением кредитов на небольшую сумму под определенный размер первоначального взноса, который позволил бы сформировать хоть какое-то представление о платежеспособности клиента, а также под страхование жизни и иное обеспечение в виде, например, залога.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также на первом этапе банки с государственным участием могут взять на себя выполнение социальных функций.
«Цены на жилье будут соразмерны приграничным территориям — Курской, Белгородской, Ростовской областям», — прогнозирует председатель правления ГК «МонолитХолдинг» Гасан Архулаев.
Трехлетний план развития новых российских регионов будет утвержден до конца года, сообщает Минстрой.
«Склоняюсь к мысли, что это будет меньший пакет документов, ниже требования к уровню доходов, учитывая экономические реалии», — разъяснил соучредитель Центра независимой экспертизы собственности Кирилл Кулаков.
Отмечается, что возможно будет полная унификация, когда процентная ставка ипотечного кредита будет в рамках существующей программы, но требования к пакету документов будут сокращены, отметил эксперт, сообщает MK.ru.