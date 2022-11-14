Легко отравиться: назван опасный сыр, который есть в каждом супермаркете

Эксперт Светлана Васильева рассказала об опасности сыра, который можно обнаружить на прилавке почти в каждом магазине или супермаркете. Так, разрезанный на маленькие кусочки и завернутый в пленку сыр может нанести вред здоровью покупателя. Дело в том, что по санитарным нормам данный продукт не может долго храниться.
Его срок реализации чаще всего от 12 до 120 часов, в зависимости от условий. После нарушения целостности продукта срок годности сокращается в разы. Пленка в этом случае не защищает продукт.
«К сожалению, многие продавцы научились продлевать срок годности. Мы очень часто сталкиваемся с перефасовкой продукта, что на самом деле запрещено. В магазине обрезают плесень, обветренные части и клеят новую дату, будто сыр разрезали только сегодня утром», — рассказала Васильева в интервью для портала «А теперь внимание!».
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Зная об этом, в магазине можно просить продавца отрезать кусок от целой головки сыра. Или брать кусочки в вакуумной упаковке, либо те, что находятся в газовой среде. В этом случае заменить этикетку на таком сыре не получится, а срок реализации у него уже около 4-6 месяцев.