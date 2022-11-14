Легко отравиться: назван опасный сыр, который есть в каждом супермаркете

Эксперт Светлана Васильева рассказала об опасности сыра, который можно обнаружить на прилавке почти в каждом магазине или супермаркете. Так, разрезанный на маленькие кусочки и завернутый в пленку сыр может нанести вред здоровью покупателя. Дело в том, что по санитарным нормам данный продукт не может долго храниться.

Его срок реализации чаще всего от 12 до 120 часов, в зависимости от условий. После нарушения целостности продукта срок годности сокращается в разы. Пленка в этом случае не защищает продукт.