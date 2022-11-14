«Живем в современном мире»: эксперт рассказала, почему не стоит давать детям «наличку» на карманные расходы

Финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова рассказала, как лучше давать деньги своим любимым чадам на карманные расходы. Есть эксперты, которые «голосуют» за «наличку», другие выступают за переводы.
«Я солидарна со вторыми: мы живем в современном мире, где все чаще говорят о будущем денег в электронном виде. Поэтому не нужно отставать. Кроме того, банковской картой пользоваться намного удобнее, нежели бумажными деньгами», — рассказала эксперт в интервью для портала «А теперь внимание!».
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По мнению Волковой, так можно сразу научить ребенка пользоваться бонусам, кешбэком. Это все является элементами грамотной экономии. Финансовый консультант подчеркнула, что с помощью карты можно осуществлять легкий учет расходов. По ее мнению, «пластик» — более эффективный финансовый инструмент.