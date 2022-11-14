«Живем в современном мире»: эксперт рассказала, почему не стоит давать детям «наличку» на карманные расходы

Финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова рассказала, как лучше давать деньги своим любимым чадам на карманные расходы. Есть эксперты, которые «голосуют» за «наличку», другие выступают за переводы.

«Я солидарна со вторыми: мы живем в современном мире, где все чаще говорят о будущем денег в электронном виде. Поэтому не нужно отставать. Кроме того, банковской картой пользоваться намного удобнее, нежели бумажными деньгами», — рассказала эксперт в интервью для портала «А теперь внимание!».