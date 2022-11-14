«Счастье со снегопадом»: синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическая зима

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что с завтрашнего дня, 15 ноября, в Москве наступит метеорологическая зима. Так называется явление, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений.
Тишковец также пообещал похолодание в среду, 16 ноября. Днем ожидается до -5 градусов. В четверг ночью прогнозируют уже -5...-10 градусов, а днем от -1 до -6. Минусовая температура сохранится до конца наступившей недели. Тепло в Москву не вернется до декабря, отметил синоптик.
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Ранее синоптики сообщили, что новая рабочая неделя принесет обильные осадки. Перемену погоды стоит ждать жителям центральной России, на северо-западе, а также на Урале. Синоптики отметили, что на смену аномальному теплу придет снежная зима.