«Счастье со снегопадом»: синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическая зима

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что с завтрашнего дня, 15 ноября, в Москве наступит метеорологическая зима. Так называется явление, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений.

Тишковец также пообещал похолодание в среду, 16 ноября. Днем ожидается до -5 градусов. В четверг ночью прогнозируют уже -5...-10 градусов, а днем от -1 до -6. Минусовая температура сохранится до конца наступившей недели. Тепло в Москву не вернется до декабря, отметил синоптик.

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