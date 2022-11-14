Globus, «О’кей», «ВкусВилл», Global Village признаны лучшими: Роскачество проверило марки известных сетей

Многие потребители до сих пор сомневаются, стоит ли им покупать товары под брендами торговых сетей. Часто их низкая стоимость внушает сомнение, да и упаковка нередко мало привлекает внимание.
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Однако, как показало исследование Роскачества, многие бренды собственных торговых марок имеют хорошее качество.
Эксперты отметили, что в целом количество качественных товаров собственных торговых марок превышает количество некачественных. 40,4% от общего числа исследованных продуктов оказались качественными, некачественными – 30%. Еще почти 30% – среднего качества.
Лучшими собственными ТМ по соотношению качественных и некачественных товаров Роскачество назвал Globus, «О’кей» и «ВкусВилл». У них количество качественных продуктов сильно превосходит количество низкокачественных. У Global Village и «Наша семья О!» при общем малом количестве товаров некачественная продукция вообще не обнаружена.
Источник:rskrf.ru.