Минус 15,9%! Пенсионерам недодали существенную сумму

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Эксперты пришли к неутешительным для пожилых людей выводам — пенсионеры получили выплаты в целом на 15,9% меньше.

Например, в отчете указывается размер назначенной пенсии в третьем квартале 2022 года составляет лишь 84,1% по сравнению с данными аналогичного периода 2021 года.

Таким образом, пенсионеры недосчитались 15,9%, и это несмотря на индексации.