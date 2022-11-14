Минус 15,9%! Пенсионерам недодали существенную сумму

Независимые финансовые аналитики проанализировали двухлетний отчет Росстата по индексациям пенсий россиян, сообщает Pensnews.ru.
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Эксперты пришли к неутешительным для пожилых людей выводам — пенсионеры получили выплаты в целом на 15,9% меньше.
Например, в отчете указывается размер назначенной пенсии в третьем квартале 2022 года составляет лишь 84,1% по сравнению с данными аналогичного периода 2021 года.
Таким образом, пенсионеры недосчитались 15,9%, и это несмотря на индексации.