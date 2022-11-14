Обвал цен, почти даром! «Пятерочке», «Ленте» и Metro приходится «раздавать» продукты дешево

Снижение покупательской способности привела к тому, что торговые сети в России вынуждены снижать цены на свои товары. Таким образом, супермаркеты идут на поводу у потребителей, которые охотятся за скидками, акциями и «товарами дня», чтобы сэкономить каждую копейку.

Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Согласно исследованию NielsenIQ, в сентябре все крупные торговые сети на 15% больше вложили денег в акции, скидки и промо, чтобы люди покупали товары именно у них. При этом эксперты считают, что магазины недополучили из-за этого 86 млрд рублей.

Кстати, до конца года доля продаж по акциям в магазинах может обновить исторический максимум.

Все чаще россияне ищут товары по скидкам. К примеру, тех, кто в поисках именно акционных позиций, около 41% от общего числа.

Так, «Пятерочка» успешно развивает принцип «низкие цены каждый день», когда покупатели могут приобрести определенные товары едва ли не даром. А в Metro в дополнение к акциям снизили цены на 12 тысяч товаров уже на постоянной основе в среднем на 30%, пишет Vnimanie.pro со ссылкой на «Коммерсант».