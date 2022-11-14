Сбербанк рассказал, как при помощи карты ездить в транспорте бесплатно

Теперь льготные категории граждан, которым доступен бесплатный проезд в общественном транспорте, могут совершать свои поездки при помощи системы Сбербанка.

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Им необходимо на уровне облачной инфраструктуры Сбера привязать к пластиковой банковской карточке в рамках Social ID необходимые документы, которые доказывают их право на бесплатные поездки в автобусах, электричках, метро и так далее.

Далее пользователи имеют полное право путешествовать общественным транспортом бесплатно на территории РФ, предъявляя данную карточку как вечный проездной билет. Средства с пластика списываться не будут.

Источник: akket.com.