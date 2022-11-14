Огородники запаслись? Россияне могут остаться без привычного урожая — о каких семенах речь

На фоне происходящих процессов, в России начали активно работать над селекцией растений и животных. Причина — зависимость от поставок семян. Так, эксперты пояснили, что тревожней всего обстоят дела со свеклой. Именно без этого урожая могут остаться наши сограждане. Дело в том, что своих семян у нас практически нет. Таким образом, сложности с поставками могут привести в будущем к дефициту.

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«Наиболее сложное положение с сахарной свеклой, где, по разным оценкам, высеивается до 98% зарубежных семян. По таким важным культурам, как кукуруза и подсолнечник, доля импортных семян за последнее десятилетие заметно выросла: с 37 до 58% и с 53 до 73% соответственно», — сообщает Vnimanie.pro со ссылкой на Эксперт.

Лучше ситуация складывается с пшеницей: в этом году всего 15% использованных семян были импортными.