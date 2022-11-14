Клиенты Ozon массово не могут получить свои заказы: одни отписки

Ozon, как и многие другие маркетплейсы, участвовал в акции 11.11, во время которой проходили глобальные распродажи.

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Однако, как пишет akket.com, многие россияне оказались недовольны ее результатами. Похоже, что онлайн-магазин не смог справиться с наплывом покупателем, и теперь они не могут вовремя получить свой товар.

По данным сайта, клиентам Ozon приходят онлайн-письма с уведомлениями о том, что доставка заказов перенесена или задерживается. Бывает, что товар хотят задержать на целую неделю. Также наблюдаются задержки при заказе продукции услугой Express.