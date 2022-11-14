Может попасться любой: на имя Wildberries стали массово списываться деньги

Мошенники стали пользоваться именем Wildberries для списывания денег пользователей через Интернет.

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Как сообщает akket.com, одна из жительниц России потеряла 195 тысяч рублей, которые по 1 тысяче рублей списывались продолжительное время. В получателях денег числился Wildberries Podol’sk. И в Подольске действительно имеется онлайн-магазин компании.

Но, как выяснилось позже, он не имеет никакого отношения к этим денежным передвижениям, вернуть их не может владелице, поскольку фактическими получателями средств являются неизвестные мошенники.

Людям, которые пользуются услугами онлайн-площадок нужно быть бдительными и не раскрывать свои персональные данные неизвестным ресурсам.