Значительно: что будет с ценами на говядину в 2023 году

Экономист Галина Сорокина дала прогноз стоимости говядины в следующем году. Эксперт уверяет, что ценообразование будет складываться не в пользу потребителей — мясо подорожает.

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Собственное производство говядины на российском рынке составляет лишь 80%. Остальное — импорт. Из-за санкций ввоз этого вида красного мяса сократился, что и повлекло за собой повышение цен.

Добавило проблем и решение профильного ведомства о ввозе в Россию 200 тонн замороженной говядины с нулевой пошлиной. Сорокина убеждена, что из-за этого отечественные производители не заинтересованы в продаже говядины на внутреннем рынке, а норовят экспортировать ее в восточные страны.