Уже с 1 декабря: в Wildberries объявили о прекращении продаж

Wildberries объявил о прекращении продаж ряда товаров. В частности, теперь нельзя будет приобрести на маркетплейсе витамины, БАДы, а также иные продукты с содержанием сушеных мухоморов, сообщает akket.com.

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По данным издания, делать это онлайн-магазину запретил Роспотребнадзор, который сделал проверку товаров Wildberries и вынес вердикт о запрете.

Уже с 1 декабря товары с указанными грибами исчезнут из ассортимента маркетплейса. Впрочем, торговая площадка может обжаловать это решение через суд.