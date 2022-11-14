Этих животных в зоомагазинах больше не купить: что делать

Со следующего года в зоомагазинах перестанут продавать котят и щенков. Согласно закону об ответственном обращении с животными, который вступит в силу с 1 марта 2023 года и легитимизирует запрет, так усатые и хвостатые перестанут быть узниками в клетке и постоянно испытывать стресс в магазине, где всегда полно людей и много посторонних запахов.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Где теперь покупать себе кошек или собак, рассказали специалисты сайту rg.ru. Лучше это делать на специализированных выставках. Там можно лично пообщаться с заводчиками, узнать подробнее о породах и условиях их содержания. А вот от покупок в Интернете лучше отказаться: гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова уверяет, что там обычно реализуют больных питомцев или обманывают с породой. Доказать потом что-то покупатель не сможет.